Torella, appello della figlia per la signora Maria: “Se qualcuno l’ha vista, chiamasse i carabinieri”

Nonostante le ricerche incessanti, ancora nessuna traccia della signora Maria Domenica.

Intanto arriva l’appello della figlia Sandra: “Se qualcuno ha visto questa signora (IN FOTO) può contattare i carabinieri. Si chiama Maria Domenica Conte e si è allontana dalla sua abitazione ieri, lunedì 31 agosto, intorno alle 11.30. Qualsiasi informazione può aiutarci”.

Continuano incessantemente le ricerche dell’anziana scomparsa a Torella del Sannio. In campo tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del fuoco, Carabinieri e Carabinieri Forestali, e personale volontario di Protezione Civile.

Nel pomeriggio il CNSAS ha allertato il 6°Reparto Volo della Polizia di Stato di Napoli, Capodichino, per l’intervento di un elicottero per una ricognizione aerea. L’aeromobile in coordinamento con il personale del Soccorso Alpino sul posto, si è recato sul luogo della ricerca in contrada Macchione di Torella del Sannio. Dopo aver preso a bordo due tecnici del CNSAS ha proceduto con una ricognizione aerea di un’ampia zona a partire dal punto di ultimo avvistamento. Durante le operazioni di sorvolo è stato utilizzato anche un innovativo sistema di ricerca in dotazione all’elicottero della Polizia di Stato, che utilizza una videocamera ad alta definizione e ad infrarossi per l’attività di ricognizione ed indagine del territorio.

Dopo un’ora di sorvolo, le ricerche hanno tuttavia avuto esito negativo.

Le operazioni proseguono con ricerche di superficie.

IN ALTO IL VIDEO DELLE RICERCHE CON L’ELICOTTERO