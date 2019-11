Torball: Prima e seconda giornata di campionato nazionale a Ragusa

Trasferta siciliana per l’Asd Olimpic Paideia Sporting che sabato 30 novembre e domenica primo dicembre sarà impegnata in due giornate del campionato nazionale di Torball. La squadra molisana sarà a Ragusa con altre formazioni italiane per dimostrare, ancora una volta, di avere tutte le carte in regola per militare nella serie A.

«Un grande in bocca al lupo ai nostri atleti, sarà una nuova ed entusiasmante avventura» – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.

L’appuntamento dalle ore 15 di sabato alla palestra comunale C. Pappalardo di Ragusa.