Toquinho saluta l’amico Fred: «Con lui momenti di amicizia fraterna»

Emozionante il saluto che Toquinho, cantante italo-brasiliano, di origini molisane (di Toro per l’esattezza), ha voluto rivolgere all’amico Fred Bongusto.

«Tra i tanti amici italiani, Fred Bongusto – ha scritto Toquinho – rappresenta un legame familiare: è nato nella Regione Molise, a Campobasso, stessa terra dove è nato mio nonno paterno. Nel corso di tanti anni abbiamo lavorato insieme molte volte e addirittura abbiamo registrato una canzone la cui lettera parla di questo rapporto fraterno tra italiani e brasiliani: “Brasiliando”. Una lettera autentica che ritrae le emozioni che abbiamo provato quando eravamo insieme, sia in Italia che in Brasile. Ora rimangono nella mia memoria momenti di amicizia e lavoro percorsi al suo fianco. In questa canzone lui dice: “noi che siamo al mare, noi siamo frutti di frutta, noi siamo a te.” Nell’altro io rispondo: ” io che sonno nato brasiliano / parlo poco l’italiano, ma che c’è…/ mi accompagnerò con la chitarra / canterò della tua terra, che mi parlerà di te.”. “Questo dialogo germogliava dal cuore e mostra anche il mio legame affettiva con l’Italia, Che sento come la mia seconda patria. E Fred, è sicuramente uno dei responsabili di questo sentimento. Il mio affetto a lui per tutti questi momenti».