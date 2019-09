Topolino a passeggio per il corso: stupore e indignazione tra i passanti

CAMPOBASSO

Dopo aver consumato la cena e quando il meteo lo permette, a Campobasso molte persone non rinunciano alla classica passeggiata per il corso per digerire e scambiare quattro chiacchiere. Ieri sera deve aver avuto la stessa idea il topolino che, in beata solitudine, come si vede dalle foto che ci ha inviato un nostro lettore, ha attraversato addirittura sulle strisce pedonali e poi, servendosi dello scivolo per i diversamente abili, è salito sul marciapiede destando stupore misto a curiosità in alcuni passanti e anche spavento e ribrezzo in qualche altro in possesso di gusti più “raffinati” che, evidentemente, non deve avere molta simpatia per questi piccoli roditori. Fatto sta che, passata la sorpresa iniziale, s’impone la più classica delle domande: da dove sarà mai spuntato questo topolino che “passeggiava” indisturbato in pieno centro cittadino e di sera? In attesa della risposta che potrebbe e, soprattutto, dovrebbe arrivare dai soggetti competenti e qualificati in materia, un intervento di derattizzazione in più per evitare il ripetersi di questi episodi, sarebbe certamente opportuno.