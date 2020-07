Topo a spasso in pieno centro alla ricerca di un “rifugio” (video)

Non è passato inosservato il topo che nel tardo pomeriggio di oggi, 4 luglio, ha cercato la strada “dell’indipendenza” correndo per il centro di Termoli. Il topo è uscito da un tombino che si trova in una delle strade che collegano Corso Nazionale con Corso Fratelli Brigida e poi ha cercato la “libertà” arrampicandosi su cornicioni e cercando di salire sulle porte.

Ironia a parte resta una delle problematiche principali di Termoli soprattutto nella stagione estiva e che spesso è stata segnalata dai commercianti e dai residenti del Borgo Vecchio.