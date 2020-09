Topo a spasso in centro “catturato” dai cittadini: “Nessuno è intervenuto, sembra il Medievo”

Ancora topi a passeggio per Campobasso. E ancora una volta arriva una segnalazione da un cittadino che ha raccontato quanto successo questo pomeriggio, mercoledì 2 settembre, in pieno centro.

“Ore 17:50, corso di Campobasso. Ma è possibile???? Chiamo l’ufficio preposto del Comune e mi rispondono che hanno fatto la segnalazione ma che prima di domani non si riesce.

Ma stiamo scherzando??? Richiamo, mi dicono che proveranno a chiamare la polizia municipale per intervenire…Niente alla fine della fiera dobbiamo ringraziare un privato cittadino e la titolare del bar vicino che con un atto di coraggio sono riusciti ad incastrarlo. In ultimo non per importanza, potrei chiedere a cosa diavolo servono quelle trappole lasciate alla deriva da mesi senza nemmeno essere fissate da qualche parte con il pericolo che qualche bambino le scambi per un gioco??? Siamo sul Corso di Campobasso, nel 2020, ma a me questo sembra il Medioevo”.