“Topi d’appartamento” colpiscono 5 volte in una sola notte

Allarme e paura a Miranda, paese alle porte di Isernia, per quanto accaduto nelle ultime ore. Si tratta di ben cinque colpi in case isolate ed appartamenti. In un caso, una donna che stava dormendo, ha sentito dei rumori in casa, si è svegliata e si è trovata di fronte ad un ladro che subito si è dileguato. La paura in paese è tanta, ma è da qualche giorno che i ladri, probabilmente sempre la stessa banda, imperversano e mettono a segno colpi a ripetizione nelle frazioni di Isernia e nei paesi del circondario. Carabinieri e Polizia hanno intensificato i controlli e predispongono posti di blocco improvvisi, ma finora neanche un “topo” è ancora caduto nella trappola delle Forze dell’Ordine.