Non solo un problema del centro storico perché, stando a quanto ci è stato segnalato da un nostro lettore, il problema dei topi a spasso tra i negozi arriva anche da via XXIV Maggio, zona semicentrale di Campobasso ma molto trafficata e piena di esercizi commerciali. Ed è proprio vicino alla vetrina di uno di questi che è stato “immortalato” un topino che, evidentemente, stava cercando una via di fuga. La speranza di cittadini e commercianti è che chi di dovere intervenga al più presto.

Topi a spasso tra i negozi di via XXIV Maggio (LA SEGNALAZIONE)