Topi a spasso in pieno centro, commercianti fuoriosi chiedono l’intervento dell’assessore

A spasso in pieno centro a Campobasso. Un topo, anche dalle dimensioni considerevoli, ha effettuato ieri mattina la consueta passeggiata per Corso Bucci (come si vede dal video in alto). Consueta perché – ci hanno riferito i commercianti della zona – è un periodo che di topi in quella zona se ne vedono molti. Gli stessi commercianti hanno effettuato una segnalazione al comune, ma per il momento non è stata effettuata alcuna derattizzazione. I commercianti sono, ovviamente, indispettiti da questa situazione, non solo per una questione di dignità e decoro, ma anche perché costretti a lavorare con le porte delle proprie attività chiusa per paura che possano entrare i topi da un momento all’altro.

Giriamo la segnalazione all’assessore Cretella affinché possa occuparsi della questione e risolvere il problema.