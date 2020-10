Topi a spasso in pieno centro a Venafro, cittadini indignati

Il topo che gironzola liberamente, in tutta tranquillità e ad un tiro di schioppo da abitazioni private ed attività commerciali lungo via Maiella, strada del centro abitato venafrano, ed il gatto che, vistolo, si defila come impaurito! E’ accaduto l’altra mattina a Venafro, con cittadino che ha ripreso il tutto col proprio telefonino, non mancando di affermare ovviamente contrariato nell’audio del video, “Che schifo ! Ecco quanto capita in Via Maiella, davanti al mio cancello di casa e nelle vicinanze di attività commerciali ed abitazioni private”. Quindi il prosieguo del filmato amatoriale, col topo che avanza zig/zagando sul marciapiede di via Maiella, il gatto che preferisce allontanarsi ed il venafrano “cineoperatore” che esterna il proprio aperto dissenso per quanto accade in pieno centro abitato, praticamente fuori l’uscio di casa. In effetti trattasi di episodio gravissimo coinvolgendo decoro, pulizia e salute di tutti. Restando in tema di servizi municipali non al top dell’efficienza, altrettanto gravi sono la segnaletica orizzontale bianca sbiadita e da tempo non rifatta nel centro abitato, nonché la parziale e discontinua funzionalità della pubblica illuminazione di strade e piazze urbane. Interi tratti sono sovente al buio, i residenti si fanno sentire con la casa municipale, ma di soluzioni definitive di ripristino ed efficienza nemmeno l’ombra ! E’ proprio un momentaccio sotto tanti aspetti, non c’è che dire !

Tonino Atella