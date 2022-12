Top Italian Food 2023, azienda molisana premiata dal Gambero Rosso

Orominerva è tra le aziende agroalimentari italiane entrate a far parte della Top Italian Food 2023 di Gambero Rosso. La realtà, made in Molise, è stata una delle poche a vincere un doppio premio: nell’autorevole guida, infatti, entrano sia i Carciofini in olio evo sia la Passata di pomodoro artigianale. Il riconoscimento è una conferma di eccellenza per entrambi i prodotti.

Gambero Rosso, infatti, aveva già assegnato alla passata Orominerva il primo posto tra quelle artigianali in Italia, e inserito i carciofini in olio evo tra i migliori in classifica durante una prova d’assaggio alla cieca di oltre 50 referenze. Nico Colicchio, titolare Orominerva, lo definisce un nuovo punto di partenza, uno stimolo per fare sempre di più e meglio: “Questo doppio premio per noi è un piccolo orgoglio, una soddisfazione che continua a dirci che siamo sulla strada giusta. Siamo arrivati fin qui grazie a tutta la squadra Orominerva.

Insieme continuiamo a credere nei nostri prodotti, a valorizzare la nostra terra, il Molise, puntando a obiettivi sempre più alti”.

Orominerva nasce a Cerro a Volturno, in provincia di Isernia, nel 2011 come frantoio oleario e produzione di conserve alimentari. Negli anni l’offerta si è arricchita di nuovi prodotti tra cui oli aromatizzati, pesti, creme e passata di pomodoro artigianale, con l’intenzione di elevare la materia prima e conservare i sapori della tradizione attraverso ricette semplici, con pochi ingredienti buoni.

È un operato che volge a creare una realtà proficua per il territorio, con prodotti che riflettono la terra d’origine e ne portano lontano i sapori anche grazie alla vendita online su www.orominerva.it.