Tony Di Fabbio neo Ingegnere Aerospaziale

Il 5 dicembre 2019 è stato il grande giorno di Tony Di Fabbio. Appena ventiquattrenne ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale presso il prestigioso Politecnico di Torino con il massimo dei voti, 110/110 con lode discutendo la tesi su “Combustione ossigeno/metano – simulazione numeriche”. Ragazzo meraviglioso, studente esemplare, orgoglio dei suoi genitori e dei suoi parenti. Mamma Marta e papà Mauro possono gioire e ringraziare per questo gioiello per l’agognata meta, ripagati dalla fiducia e dai sacrifici. Dicevamo studente modello in quanto fin da ragazzo ha avuto idee chiare e ha costruito il suo percorso con diligenza e spirito di sacrificio. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica nel 2014 con il massimo dei voti 100/110 e subito si è iscritto al politecnico di Torino dove con scrupolosa precisione ha ottenuto la laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale con 110/110 e lode discutendo una tesi in fisica spaziale. Poi ha proseguito gli studi per 6 mesi in Francia nel programma dei giovani talenti e nel 2018 ha aderito al programma Erasmus presso Monaco di Baviera e contemporaneamente chiamato a collaborare sempre in Germani presso un centro di ricerca nei pressi di Stoccarda. Non conosciamo quale sia il suo sogno nel cassetto, ma siamo certi che Tony non smetterà di stupirci. Un profilo del genere è da pochi eletti e lui, considerata la giovanissima età, non ha nessuna fretta di accettare proposte di poco conto. Noi siamo sicuri che nella vita ha imparato a fare quello che gli è piaciuto, ha studiato quello che sognava. Ci auguriamo che questa prestigiosa laurea possa coronare tutte le soddisfazioni e le opportunità di crescita anche se viviamo un periodo piuttosto difficile. Speriamo di averlo come ricercatore in patria e non vederlo costretto a fuggire all’estero ed incrementare ulteriormente il patrimonio enorme di giovani capaci ed entusiasti, che per realizzare i loro obiettivi vanno fuori confine per realizzare i loro sogni. L’augurio è che il percorso fin qui perseguito possa fornirgli strumenti utili non solo a studiare e approfondire temi e problematiche dell’ingegneria aerospaziale, ma anche ad inserirsi utilmente in questo segmento del mondo del lavoro.