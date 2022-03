Tonnellate di rifiuti scaricate in area sottoposta a vincoli paesaggistici

I Carabinieri del NOE di Campobasso, in collaborazione con i militari della Compagnia CC di Termoli, nel corso di un’ampia attività di monitoraggio e controllo sulla gestione dei rifiuti smaltiti e recuperati nel territorio molisano,

con particolare riferimento al settore ciclo del cemento, hanno sequestrato una discarica abusiva di circa 3.500 tonnellate di rifiuti consistenti in terre e rocce da scavo, illecitamente gestiti su una superficie di 3.000 metri quadrati

ricadente in area sottoposta a vincoli paesaggistico/ambientale.



Pertanto, il legale rappresentante di un’azienda della fascia costiera molisana che opera nel ramo dell’autotrasporto dei rifiuti e movimento terra è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la realizzazione e gestione di una

discarica abusiva e per distruzione e deturpamento di bellezze naturali.