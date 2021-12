Tonino Luminiello di Venafro non è più

L’amico dr. Antonio “Tonino” Luminiello di Venafro, 71 anni, non è più ! A finirlo è stato un male devastante che non gli ha lasciato scampo. Per mesi ha lottato confortato ed assistito amorevolmente dai suoi, ma tutto è risultato inutile. Già funzionario dell’Agenzia delle Entrate e decenni addietro Presidente dell’allora Pia Unione SS.ma Annunziata, l’antica congrega di carità di Venafro, era amico di tanti ed amava la compagnia degli amici di cui spesso si circondava. Gioviale per natura di lui resta un’immagine di piacevole cordialità ed amicizia. Alla vedova, la prof.ssa Maria Pilla, ai figli Giuseppe e l’ing. Giovanni ed alla nuora dr. Piera Mascio le condoglianze sincere.