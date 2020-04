Tonino e le sue giornate tra la gente

GENNARO VENTRESCA

E’ morto Tonino Bussone. Aveva 80 anni, festeggiati il 31 dicembre, davanti a Lupacchioli che ancora non serrava, insieme a Mauro Carafa e Gaetano Mascione che compivano gli anni lo stesso giorno.

Gli aveva preso il coronoavirus, da cui sembrava uscito vittorioso, come ci si aspettava da uno sportivo che ha dedicato una vita alle piste, alle corse su strada, all’allevamento dei cuccioli dell’atletica leggera che chiamava “merdilli”.

Dopo una convalescenza a casa e due tamponi risultati negativi, ecco l’aggressione di un paio di propaggini che ne hanno minato l’ormai fragile struttura. Qualche anno fa, esattamente cinque, ci fece prendere un gran spavento. Ma dopo tre mesi di cure ce lo ritrovammo più birbante che mai, in ogni angolo della città che gli ha voluto bene e a cui lui è stato visceralmente legato.

Da quando era tornato a casa, in via Genova, ci siamo sentiti ogni giorno. Nulla, ma proprio nulla, avrebbe fatto supporre il tragico epilogo.

Tonino era tornato Tonino. Poeta di strofette in rima baciata che hanno fatto epoca.

Nato povero in una campagna della Foce, ma con un cuore ricco di sentimenti, ha vendicato troppi antenati a tavola, portandosi dietro un appetito da lupi. Ho condiviso con lui più volte il desco e vi assicuro che l’ho visto addentare bistecche con avidità e buttar giù piatti colmi di spaghetti al pomodoro.

Tonino, in una città in cui tutti hanno trovato una nicchia lavorativa, unico in senso assoluto, si è ritrovato senza il posto fisso, obbligato a sbarcare il lunario con la pensione della sorella Anna e quel piccolo appannaggio che gli è giunto dal Coni, come istruttore dei centri di addestramento allo sport. Per arrotondare è stato l’uomo di fiducia della famiglia Avorgna nel campo assicurativo, per le bollette e i versamenti bancari.

Tonino si era inventato quello stile aforistico, aveva uno sguardo dolce e penetrante, una parlata spesso incomprensibile quanto spassosissima. Per scelta, oltre a centinaia di persone al giorno che incontrava per strada, era solito consegnare il suo sorriso a tutti i commercianti di vicinato, tassativamente entro le ore 13. Ora in cui usava mettere le gambe sotto al tavolino. La stessa che per decenni è stata la stessa degli appuntamenti telefonici con atleti, dirigenti, giornalisti e semplici amici.

Ha avuto sempre in uggia il telefonino, quando gli regalarono un costoso smartphone lo girò subito a sua nipote Martina, tanto gli parve complicato, fuori dal suo stile di vita.

POLISPORTIVA MOLISE

La mattina del suo secondo ricovero al Cardarelli aveva una gamba gonfia e annerita (flebite?), ma non ne fece menzione. Fu invece ciarliero nel farmi il resoconto del lavoro che aveva svolto in mattinata, per fare il ricaccio delle foto e dei risultati tecnici, per i sessantanni della Polisportiva Molise che, col professor Antonio Di Tullio fondò nel 1960.

Nella borsa che stringeva gelosamente in mano custodiva documenti, ritagli di giornale, foto, libri e altre piccole, solo apparentemente, inutili cose. Che lo hanno aiutato a vivere, facendogli compagnia.

Il 26 maggio del 2016, gli amici di U Spigulo di Ciccio e Santa Maria, gli organizzarono una festa a sorpresa, a piazzetta Palombo, in una serata al miele tra applausi e calde parole.

Durante il concerto di fine anno 2019, nella stessa piazza, stracolma di gente, Nicola Mastropaolo e Antonio Mandato gli hanno consegnato un piccolo, ma significativo riconoscimento. Su iniziativa di Michele Picciano, il tabaccaio di via Marconi.

Una vita errante la sua, tra campo d’atletica, palestre, strada e casa. Ha dedicato le sue giornate camminando tra la gente, dentro una solitudine sempre più spaventosa. Benchè circondato da tante persone, Tonino, a ben guardare, è stato un uomo solo. Forse per questo è diventato amico di tutti.

Io che l’ho conosciuto a fondo e negli ultimi mesi l’ho frequentato tutti i giorni, mi permetto di sintetizzare il suo modo di esprimersi: in poche frasi riassumeva quello che gli altri dicono in un libro.

PENSIERINO FINALE

Alla perdita di una persona cara, anche per lo smaliziato cronista d’antàn, si aggiunge il disappunto di non poter partecipare ai suoi funerali. In tempi di coronavirus né chi firma questa nota né altri, potranno stare accanto a Tonino per l’ultimo saluto, consentito solo ai pochi familiari questo pomeriggio, direttamente al cimitero.

Le parole non contano, i fatti sono tutto. Come ci ha insegnato Bussone, onesto amico di tutti. Tra i più amati, anche se tra i meno influenti della città.

La sua romantica esistenza era di una patetica poesia. Ed io, che proprio per questo lo amavo, ora ne provo un rimorso che rende persino goffo il mio dolore.

E ora, se permettete: lasciatemi piangere la sua scomparsa.