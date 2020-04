Tonino Bussone torna a casa, lo storico preparatore sta meglio

CAMPOBASSO. La notizia che in molti, sportivi, campobassani e no, è finalmente arrivata: Tonino Bussone, storico preparatore atletico e simbolo della Polisportiva Molise è tornato a casa dopo le cure ricevute all’ospedale Cardarelli in seguito al virus. Tonino sta meglio e proseguirà tra le mura domestiche i trattamenti necessari. A lui non è mai mancato il sostegno della Polisportiva Molise che si augura di rivederlo al più presto in prima linea ad organizzare qualche evento.