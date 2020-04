Tonino Bussone, non ce l’ha fatta: choc a Campobasso

Campobasso si è svegliata oggi (24 aprile) con una notizia terribile che getta nello sconforto: Tonino Bussone, 80 anni, storico fondatore della Polisportiva Molise, non ce l’ha fatta. Le conseguenze del contagio dal Covid lo hanno strappato alla vita nonostante all’inizio del mese di aprile sembrava avesse vinto questa lotta contro il maledetto virus riuscendo anche a lasciare l’ospedale dove era stato ricoverato per qualche giorno. Personaggio emblematico di Campobasso, notissimo in città, ha cresciuto generazioni di atleti e dietro di sé lascia un vuoto incolmabile. Il primo a darne notizia questa mattina attraverso un post su facebook, il dottor Antonio Campa, fraterno amico di Tonino Bussone.