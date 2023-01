Tombolata in attesa della Befana, il sindaco Gravina ospite dell’Aipd Casanostra

Questa mattina, 4 gennaio, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, è stato ospite dei ragazzi e degli operatori dell’Aipd Casanostra Campobasso, per una lunga tombolata in attesa della Befana che a Campobasso, il 6 gennaio, alle ore 10.30, arriverà direttamente in Piazza Vittorio Emanuele II, grazie anche al contributo e all’impegno dei nostri Vigili del Fuoco.

Una mattinata di gioco e divertimento per una festa, quella della Befana, che chiude simbolicamente le ricorrenze del Natale.