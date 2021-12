Tombolata e torta donata dal Caffè Europa alla “Casa Pistilli” (foto)

Gli ospiti festeggiano in sicurezza l’arrivo del Natale. La responsabile della struttura Rosanna De Lellis: “Questa attenzione da parte della cittadinanza ci fa capire che Casa Pistilli è una struttura fondamentale per tutti. Rappresentiamo un servizio per l’utenza non solo cittadina ma anche per tutta la regione”

Il Natale è la festa dei valori umani intimi e profondi, un promemoria che ci ricorda di onorare le piccole cose e i nostri affetti. Ne sanno qualcosa alla Casa Pistilli di Campobasso dove dell’assistenza alle persone anziane se ne fa una missione.





Ed in questo secondo Natale in tempo di pandemia nella struttura non si trascura alcun particolare, anche grazie ad un gesto dal grande valore simbolico posto in essere dalla proprietà del “Caffé Europa” di Campobasso che, per l’occasione ha fatto dono agli ospiti di una gigantesca torta natalizia da condividere durante la festa che si è tenuta questo pomeriggio 6 dicembre, giorno di San Nicola.

Un gesto gradito ed apprezzato in un momento complicato per la struttura che circa un mese fa ha avuto a che fare con una serie di traversie (per fortuna ora superate) dovute al Covid. Ecco come ha commentato il dono della torta la responsabile della Casa Pistilli, Rosanna De Lellis, al termine della festa di oggi 6 dicembre, giorno di San Nicola.

“Il valore simbolico di questa iniziativa in questo momento è veramente esponenziale in quanto veniamo fuori da una situazione di grande sacrificio, da due mesi di grande confusione, di grande destabilizzazione da parte degli ospiti che di colpo sono stati privati della presenza dei propri cari. Purtroppo abbiamo dovuto adottare le misure di protezione per chi non era stato colpito dal Covid a loro tutela e del personale che qui opera giorno e notte ininterrottamente.

E’ stata una prova molto dura, però grazie a Dio ne siamo usciti in tempi tutto sommato rapidi. Adesso stiamo riprendendo le abitudini anche se le limitazioni continuano ad essere un grosso disagio. – Poi riferendosi all’iniziativa del dono di una torta e di pizza da parte del Caffé Europa di Campobasso, Rossella De Lellis dice che – questa attenzione da parte della cittadinanza ci fa capire che la Casa Pistilli è una struttura fondamentale per tutti, rappresentiamo un servizio per l’utenza non solo cittadina ma anche per tutta la regione e per qualcuno rimaniamo un punto di riferimento importante”.

