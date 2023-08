Tombini otturati e divani abbandonati, degrado vicino all’isola ecologica

Rifiuti lasciati in strada e nella vegetazione. Ancora una segnalazione da Campomarino Lido

Nuova segnalazione da Campomarino Lido, ancora isole ecologiche in stato di degrado. La denuncia da parte di un lettore riguarda la zona di via Sereni.

Inutile descrivere l’odore nauseabondo proveniente dalla vicina fogna per via dei tombini otturati che, come fatto notare nelle foto, versa in queste condizioni da Ferragosto con possibili gravi problemi igienico-sanitari, commenta il cittadino. L’inciviltà di alcuni cittadini nell’abbandonare rifiuti ingombranti fa da contorno a una delle peggiori pubblicità che si possa fare alla costa molisana. Non solo sacchetti dell’immondizia gettati in strada, ma addirittura divani e reti per letto in disuso.

Oltre al danno, la beffa per i residenti, aggiunge il residente, che devono pagare tributi salati ad un’amministrazione comunale del tutto incurante di quello che succede al lido, ma interessata semplicemente ad esigere e vessare i poveri abitanti.

Si spera in un ravvedimento di ambo le parti (cittadini incivili e Comune), e in un capillare controllo delle forze di polizia locale predisposte al controllo di tali misfatti.