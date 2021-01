Tomassi, in occasione del trigesimo in Molise il Vice Capo del Dipartimento

In occasione del trigesimo in onore del dirigente della penitenziaria, Ettore Tomassi, il 29 gennaio 2021 alle ore 18, presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano si svolgerà una funzione religiosa alla quale prenderà parte anche il Vice Capo del Dipartimento nazionale. Tomassi è morto all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Comandante della Polizia penitenziaria di Campobasso e persona conosciuta nel capoluogo di regione, tifosissimo del Campobasso Calcio, a causa di problemi di salute da circa un anno si era messo in malattia. Giovedì 31 dicembre, il suo cuore ha smesso di battere. Tomassi aveva 58 anni.