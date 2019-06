Toma: «Va rivista la chiusura del punto nascita. Sottoporrò il caso a Giorgetti»

REDAZIONE

Si è espresso anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma sulla chiusura del punto nascita di Termoli. Lo ha fatto questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale a Campobasso. Toma ha da subito chiarito che non c’è stato nessun “baratto” tra gli ospedali di Termoli e Isernia a discapito del primo. Il governatore, nello specifico, ha spiegato che comunque la proroga era stata chiesta sia per il punto nascita di Isernia che per quello di Termoli e che per quello di Isernia era andato tutto bene mentre per quello della città adriatico sono state fatte altre valutazioni in merito. Per Toma è comunque una decisione che va rivista considerando il fatto che comunque, tenendo conto dell’intera area del basso Molise che l’anno scorso ha fatto segnare nascite superiori alle 600 unità. Intanto nei prossimi giorni Toma incontrerà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, per spiegare l’intera situazione e chiedere una revisione del sistema dei commissariamenti della sanità.