Toma utilizza foto di Barrea (Abruzzo) per celebrare la zona bianca del Molise, ironia sui social

Scivolone del presidente della Regione Donato Toma che ieri, per celebrare la zona bianca, ha postato sul proprio profilo Facebook, un’immagine con la scritta “Il Molise diventa zona bianca”. Peccato, però, che la foto in oggetto ritraesse Villetta Barrea, località in provincia de L’Aquila, che quindi non ha nulla a che fare con il Molise. La foto ha fatto immediatamente il giro del web scatenando l’ironia di tanti. Dopo poco, ovviamente, il post è stato rimosso dalla pagina del presidente Toma.