Toma: «Una sanità adeguata si può avere», domani seduta monotematica in Consiglio

CAMPOBASSO

«Per quanto mi riguarda metterò al corrente il Consiglio su quanto a livello nazionale si sta facendo. E, in particolare, con riferimento al Patto per la Salute in Conferenza delle Regioni». Così il governatore Toma a margine dell’inaugurazione di una nuova RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) presso l’ospedale SS. Rosario di Venafro, a proposito della seduta monotematica sulla sanità in programma domani alle 10 a Palazzo D’Aimmo alla quale avrebbero dovuto prendere parte anche i commissari ma che, invece, ancora una volta diserteranno. Secondo Giustini e Grossi il Piano Operativo, oggetto di discussione, è ancora mancante di alcune parti essenziali e, pertanto, interverranno solo a compimento delle stesse.

«Chi vorrà intervenire ed avanzare le proprie proposte – ha continua Toma – potrà farlo, perché è sempre un bene discutere di sanità in questa regione. Intanto, ho dato un’occhiata – ha precisato il governatore – alla bozza del nuovo Piano Operativo Sanitario che però è ancora tutto in divenire e mi riserverò di fare delle considerazioni solo nel momento in cui vedrò quello definitivo». Non si sbilancia, invece, il presidente sulla possibile riapertura del punto di Primo Soccorso a Venafro e afferma convinto: «In Molise una sanità adeguata si può avere strutturando i costi in una maniera diversa e sostenibile».

Intanto, domani, proprio in vista della seduta monotematica in Consiglio, forum e comitati in difesa della sanità daranno vita ad un presidio dinanzi Palazzo D’Aimmo, a partire dalle ore 10.