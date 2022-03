Toma: “Sul Molisannio si fa sul serio. Appello al partenariato economico e sociale e poi sentiremo i due Consigli regionali”

Il governatore ha rilanciato sull’idea del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, definendo già la road map dell’iniziativa

“Il Molisannio? Certo che si fa sul serio, siamo ancora al dibattito e vogliamo ascoltare le opinioni di tutti gli attori interessati. Stasera o, al massimo, domani invierò un appello a tutte le istituzioni e al partenariato sociale ed economico per discutere nelle loro assemblee su questa ipotesi e lo stesso iter sarà seguito nella provincia di Benevento. Poi ci sarà un incontro per la costituzione del comitato promotore e sulla questione servirà anche il parere dei Consigli regionali delle due Regioni”. Il presidente della Regione, Donato Toma, si è mostrato deciso avendo già chiara la road map del Molisannio rilanciato dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, leader anche della nuova formazione politica “Noi di Centro”. Ma su questo il governatore he elegantemente glissato sulla questione: “Premesso che ognuno in democrazia può esprimere la propria posizione, l’annessione della Provincia di Benevento al Molise non ha nulla a che vedere con questo neonato movimento politico. Naturalmente – ha concluso Toma – se sono posizioni compatibili con il centrodestra, vedremo”.

L’INTERVISTA IN ALTO