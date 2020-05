«Per rilanciare il Molise stiamo varando misure di sostegno – si legge in un post affidato ai social del presidente della Regione Molise, Donato Toma – per tutti che saranno disponibili entro maggio. Una di queste – ha aggiunto Toma – riguarda professionisti e attività produttive che fatturano fino a 200.000 euro. Sosteniamo tutti. Ripartiamo insieme». Per i professionisti e attività produttive che fatturano fino a 200.000 euro ci sono 10 milioni di euro.