Toma: «Sono i giorni più delicati, restiamo a casa» (VIDEO)

Il presidente, commosso: «Sono orgoglioso della gente molisana»

Il presidente della Regione, Donato Toma, nel video inviato questo pomeriggio, ha lodato il molisani e gli sforzi fatti fino ad ora per cercare di arrestare l’avanzata del Covid-19.

«C’è anche chi non si smentisce mai – ha detto Toma – mentre è in gioco la vita c’è chi fa polemica: una sola parola ho per queste persone: vergogna. Sto ascoltando storie di straordinaria solidarietà. Da veri molisani, con discrezione, ci stiamo dando da fare. Sono orgoglioso della nostra comunità. Sono i giorni più delicati, restiamo a casa e aspettiamo con fiducia. Vinciamo insieme».