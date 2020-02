Toma: «Situazione di sorveglianza ma non di allerta»

Coronavirus: conferenza del governatore insieme al commissario Asrem, Scafarto e Brasiello della Protezione Civile



«Al momento in Molise non c’è nessun contagio. Abbiamo persone in sorveglianza ma la situazione viene costantemente monitorata in maniera capillare». In una conferenza stampa il presidente della Regione Molise, Donato Toma, insieme al commissario straordinario Asrem, Virginia Scafarto e all’architetto Manuel Brasiello della Protezione Civile, hanno fatto il punto sulla situazione Coronavirus in Molise.

Toma, Scafarto e Brasiello hanno parlato della macchina organizzativa messa in moto per fronteggiare l’emergenza e dello stato dell’arte sottolineando più volte che il Molise è pronto ed ha tutti gli strumenti per operare al meglio (tutti i particolari nel video).