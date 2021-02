Toma: «Sì al Vietri con attrezzature e personale sanitario del Neuromed»

Salcito sì, Salcito no. Larino no, Larino sì.

L’inizio dei lavori del consiglio regionale di oggi è stato scoppiettante, dopo le comunicazioni di Donato Toma, che informava l’assise del nuovo cambio di rotta, deciso in nottata dal Commissario Giustini.

In evidente imbarazzo per la retromarcia del generale, comunicatagli solo qualche minuto prima, il governatore ha prima spiegato la scelta dell’Unità di crisi di accogliere domenica sera la proposta del Gruppo Neuromed che offriva, chiavi in mano, la sua struttura di Salcito, con sessanta posti letto, per gestire i ricoveri Covid sub intensivi. Proposta accolta da tutti, Giustini compreso, e messa nera su bianco dalla Regione, per la firma del Commissario, che ci sarebbe dovuta essere ieri sera stessa. Poi Toma ha informato il consiglio regionale che, la firma di Giustini non era arrivata perchè il Commissario ci aveva ripensato e stava percorrendo una nuova strada, quella del Vietri di Larino da gestire con apparechiature e personale del Neuromed. Le apparecchiature in uso gratuito, il personale, medici, infermieri e Oss, a spese dell’Asrem.

A questo punto, ha detto Toma, attendiamo le nuove determinazioni di Giustini che ci farà sapere se l’accordo col Neuromed è stato concluso e se Larino può partire come centro Covid. Per quel che riguarda gli attuali ricoverati in riabilitazione a Larino, questi dovranno essere spostati in un’altra struttura privata convenzionata per la riabilitazione.

Poi Toma ha anche informato il consiglio sull’altra decisione di Giustini, ovvero quella di nominare Florenzano commissario straordinario per l’emergenza Covid 19.

Fin qui il presidente, dopo di lui hanno parlato Fanelli, Primiani, Greco e Iorio. Tutti censurando e criticando pesantemente, chi più, chi meno, l’indecisionismo e l’anarchia che sembrano regnare sovrani ai vertici della sanità molisana, con la gente che muore mentre chi dovrebbe organizzare le strategie contro la pandemia pensa solo a come farsi le scarpe. Iorio è stato sintetico e ha detto: col pubblico o col privato, ma aprite Larino e salvate la vita della gente.