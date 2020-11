Toma: «Se servono terapie intensive, dove possibile, utilizzeremo anche sale operatorie. Siamo preoccupati e attenti» (VIDEO)

Il presidente della Regione torna sulla trasmissione Titolo V: «Informazioni carenti e tendenziose»

«Il Cardarelli? Se servono terapie intensive si utilizzano anche sale operatorie dove è possibile, non tutte le sale naturalmente. Tenete in considerazione che abbiamo a disposizione anche le sale del Gemelli, Isernia e Termoli». Il presidente della Regione, Donato Toma, in una intervista illustra, secondo le informazioni ricevute dal Dg Asrem, lo stato dell’arte del Cardarelli e i possibili cambiamenti che potrebbero intervenire in caso di una impennata improvvisa dei contagi. «In questo momento – continua Toma – abbiamo un’ampia possibilità di scelta. Se ci sarà una crescita considerevole qualche problema ce lo dovremmo porre. In questo momento – aggiunge – non prevedo altre restrizioni». Toma è poi tornato anche sulla trasmissione Titolo V che ieri sera, ha interrotto il collegamento con il presidente molisano. «Ieri sera (venerdì 20 ottobre) Titolo V ha interrotto bruscamente perché con la documentazione che io ho mostrato era chiaro che le informazioni assunte erano carenti e tendenziose. E un servizio montato su informazioni carenti non è un buon servizio. Forse per la giornalista è stata la scelta più opportuna. La gente ha capito quello che è accaduto e che non ho impedito alcunché. La sanità in Molise la gestisce il Governo. Non ho poteri per impedire nulla e per autorizzare nulla che grava sulla spesa sanitaria in questa regione. Quanto accaduto – ha chiosato Toma – si chiama strumentalizzazione politica».