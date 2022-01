Toma: «Scuole, data di apertura invariata. Si torna in classe il 10 gennaio»

«Salvo diverse determinazioni governative dei prossimi giorni o diverse disposizioni delle autorità sanitarie locali in relazione alle specifiche situazioni»

«Sta girando in questi giorni – si legge in un post pubblicato dal governatore Toma – un articolo risalente allo SCORSO ANNO, nel quale si parla di ordinanze e restrizioni che riguardano principalmente le aperture delle scuole. Naturalmente queste informazioni sono superate e non più vigenti (attenzione alle date negli articoli).

La data di apertura delle scuole è rimasta invariata, quella del 10 GENNAIO, salvo diverse determinazioni governative dei prossimi giorni, ovvero diverse disposizioni delle autorità sanitarie locali in relazione alle specifiche situazioni.

Sul tema abbiamo chiesto che si esprimesse il CTS, e quindi il Governo, in maniera univoca per tutte le regioni.

Il nuovo decreto-legge del Governo modifica le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività in ambito scolastico.

Ecco come:

– SCUOLA DELL’INFANZIA

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

– SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

– SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO (SCUOLA MEDIA, LICEO, ISTITUTI TECNICI ETC)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo.

Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Per le altre comunicazioni che seguiranno vi prego di consultare soltanto i canali di comunicazione ufficiali».