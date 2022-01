Toma: “Rivedere il sistema dei colori indicando solo i positivi sintomatici”

Per il governatore ” se c’é una emergenza che richiede determinate azioni, ci sarà un’ordinanza. Non è più pensabile l’automatismo”

“Il sistema dei colori va rivisto sicuramente perché vanno rivisti i contagi, l’indicazione sui contagiati e sui malati, vanno indicati necessariamente soltanto i positivi sintomatici: se c’é una emergenza che richiede determinate azioni, ci sarà un’ordinanza. Dovrà essere fatta una valutazione per ogni singola regione, non è più pensabile l’automatismo”. Lo ha affermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in merito all’ipotesi di abolire il sistema dei colori nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Intanto, il più recente aggiornamento della mappa dal Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) conferma l’Italia in rosso scuro. Tutto il Paese, dunque, è rappresentato dal colore che indica il massimo rischio epidemiologico per il Covid-19, dopo che la scorsa settimana anche la Sardegna aveva abbandonato il colore rosso per passare a quello rosso scuro (il tasso cumulativo dei casi di Covid a 14 giorni è pari o superiore a 500). I nuovi dati vengono elaborati ogni giovedì e l’analisi finale tiene conto, in maniera fedele, di quanto riferito dagli Stati membri dell’Ue al database del sistema di sorveglianza europeo (TESSy), entro le 23:59 di ogni martedì.