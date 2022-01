Toma rivede l’ordinanza: divieto di macellare suini fino al 31 gennaio

Covid-19, ordinanza presidente Regione n. 1 del 25 gennaio 2022 il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, richiamata l’ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 16 del 28 dicembre 2021, concernente “Ulteriori provvedimenti in materia di macellazione”, e rilevato che l’attuale situazione epidemiologica e le nuove disposizioni normative, emanate dal Governo successivamente all’adozione della suindicata ordinanza, rendono opportuno ridurre il termine di efficacia delle misure restrittive in essa contenute, all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 16 del 28 dicembre 2021, la locuzione “alla cessazione dello stato di emergenza” è sostituita dalla locuzione “al 31 gennaio 2022”.

Pertanto, il divieto di macellare animali suini a domicilio resta in vigore fino al 31 gennaio 2022.