Toma: «Pronto a lavorare con Bonamico. Devo rendere conto a governo e cittadini, ma non ai poteri forti nel centrodestra»

Il commissario ad acta della sanità molisana è pronto ad affrontare il nuovo corso con il sub commissario nominato da Palazzo Chigi e sulla Radioterapia rilancia: «Ho chiesto ad Agenas un report sui costi nelle altre regioni»

«Ho espresso criticità, ma molto pacatamente, sul fatto che il presidente della Regione avrebbe dovuto essere coinvolto anche nella disamina dei curricula. Non lo sono stato, ne ho preso atto e lavoreremo al meglio. Io non devo fare riflessioni, ma chiedere collaborazione. Ieri sera tardi il sub commissario mi ha chiamato e mi ha la offerta massima collaborazione che era quello che io mi aspettavo e lavoreremo insieme. Non vedo l’ora che arrivi per lavorare insieme e proseguire sul percorso di risanamento della sanità molisana». Il commissario ad acta della sanità molisana, Donato Toma, a poche ore dalla nomina di Marco Bonamico avvenuta nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, è pronto ad affrontare il “nuovo corso” dopo le dimissioni di Giacomo Papa.

Sul piano politico, tuttavia, Toma ha glissato rispetto ad una presunta resa dei conti interna al centrodestra evocata dall’opposizione: «Io devo rendere conto al governo per quello che mi compete, alla Corte dei Conti quando mi chiamano e ai cittadini quando sarà il momento. Se qualcuno vuole che renda conto anche a notabili, papabili e ad interessi forti, non ne ho alcuna intenzione». Sulla Radioterapia e le presunte incongruenze sui costi da contabilizzare con i privati accreditati (il Gemelli Molise in particolare), «ho chiesto ad Agenas – ha concluso il commissario – un report sui costi della Radioterapia nelle altre regioni». (Adimo)