Toma non si dimetterà, mentre la strada della sfiducia appare difficilmente percorribile

Che non lasci il timone è lapalissiano. E pensare che possa dimettersi è oltremodo ingenuo. Il presidente Toma proseguirà dritto per la sua strada, fino a che gli sarà consentito. Pertanto tutto è nelle mani del consiglio regionale che avrà la possibilità, tra 15 giorni, di sfiduciare il governatore. La mozione, annunciata oggi dal Movimento 5 Stelle e che vedrà nel fine settimana anche le firme del Pd (dopo un passaggio venerdì in Direzione nazionale), dovrebbe arrivare in Aula i primi di luglio. Troverà i voti favorevoli di tutta la minoranza, Pd e 5 Stelle, più quello di Michele Iorio. Tutto dipenderà dalle due “pasionarie” di questa legislatura, Romagnuolo e Calenda. Saranno pronte a far cadere il governo regionale? Per il momento sono in corso “ragionamenti”, ma appare improbabile un loro voto favorevole alla sfiducia. Oggi alle 18.30 è in programma Giunta, mentre nei prossimi giorni dovrebbe tenersi una riunione di maggioranza per ricomporre la situazione e poi in Autunno, come annunciato più volte dal governatore, ci sarà una redistribuzione delle deleghe, e scadranno le cariche ai vertici della presidenza del Consiglio. In quell’occasione dovrebbero essere “sanati” i malumori. Anche per questo appare evidente che la strada della sfiducia al governatore appare difficilmente percorribile. red