Toma nominato commissario per la ricostruzione, lo ha annunciato Federico

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha appena firmato il decreto di nomina del Commissario per la ricostruzione per il sisma in basso Molise. Come anticipato, è stato nominato il presidente della Regione Molise, Donato Toma. Ora, quindi, per la ricostruzione ci sono sia le risorse economiche, 39 milioni di euro, sia la figura tecnica che deve utilizzarli. Le prossime settimane saranno determinanti per una reale e veloce ripartenza nell’area del cratere, quindi auspico la piena collaborazione del Commissario con tutti gli amministratori locali. Ovviamente vigileremo ad ogni livello istituzionale sull’utilizzo dei soldi a disposizione, strettamente vincolati alla ricostruzione, affinché siano utilizzati nell’interesse esclusivo dei cittadini colpiti dal sisma.