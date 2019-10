Toma nega l’accesso ai manifestanti davanti al Consiglio (FOTO e VIDEO)

REDAZIONE

Animi accesi in via IV Novembre dove ai manifestanti è stato impedito di entrare negli spazi davanti al Consiglio regionale per disposizione del presidente Toma. Diverbi tra forze dell’ordine e manifestanti che invocano il diritto ad entrare in un luogo pubblico. Intanto i lavori del Consiglio regionale sono stati sospesi e una delegazione di cittadini è stata ricevuta dal presidente del Consiglio Micone. Anche il presidente Toma sta ascoltando le ragioni di alcuni manifestanti.

*Seguono aggiornamenti