Toma: «Modello Madrid per il Molise. Rt dato superato, così come i colori delle regioni»

Emergenza Covid: coprifuoco a mezzanotte e indice Rt da rivedere. Per il Governatore della Regione Molise, Donato Toma, «bisogna pensare a come ripartire e ora non si può più perdere tempo». Il presidente, in una intervista al quotidiano “Libero”, per la regione Molise (che ha ormai una percentuale di vaccinati superiore al 45%) ha invocato il “modello Madrid” . «Dobbiamo riaprire – ha detto Toma – tutte le attività economiche, dobbiamo dare e voce respiro al piccolo commercio che rischia di essere strangolato dell’e-commerce, con danni incalcolabili per il nostro territorio e per l’economia della nostra regione…lo voglio dire chiaro e tondo ai profeti della paura, il Paese deve ripartire. Abbiamo messo in sicurezza le fasce più anziane della popolazione con la vaccinazioni, abbiamo poche persone in terapia intensiva. Cosa stiamo aspettando? Dobbiamo – ha detto ancora Toma – ormai valutare solo l’andamento delle ospedalizzazioni non i paucisintomatici che possono curarsi a casa. Non possiamo chiudere tutto per questo Rt che ormai anche in ambito scientifico è criticato e ritenuto ormai obsoleto. A giugno il lockdown deve terminare».