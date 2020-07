Toma, migranti: noi non interpellati, politicamente non concordo con questa decisione (IL VIDEO)

«Il territorio potrebbe essere eccessivamente stressato a livello sanitario»

«Non sono d’accordo su questa soluzione e il mio disappunto l’ho espresso ieri in una lettera inviata sia agli organi di riferimento qui in Molise che a Roma». Così il governatore Toma sull’arrivo di circa 200 tunisini in Molise. «Offriamo accoglienza a tutti e l’Asrem si è già attivata per il controllo, così come è operativa la protezione civile. Politicamente non concordo con questa decisione perché il territorio potrebbe essere eccessivamente stressato sotto il punto di vista sanitario».