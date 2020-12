Toma: «Mercoledì nuova ordinanza, per le scuole ipotizziamo stop di 14 giorni»

Il presidente della Regione: «Servono misure più restrittive, simile a zone arancioni. Non toccheremo le attività produttive. Limiteremo l’utilizzo dei mezzi pubblici»

«Siamo in zona gialla ma non ci basta. Avendo un RT abbastanza elevato vogliamo abbassarlo quindi dobbiamo intervenire con delle misure più restrittive; stiamo lavorando ad una ordinanza molto simile a quella della zona arancione però non toccheremo le attività produttive». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in una intervista rilasciata a Teleregione. Toma ha anticipato che a breve ci sarà una nuova ordinanza. «Per ora si potrà andare da un Comune all’altro però limiteremo l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte di chi non ha ragioni di lavoro, sanità e urgenza, limiteremo inoltre l’uso mezzi privati, vogliamo limitare ingressi da fuori regione per coloro che non si siano sottoposti a tampone. Il commercio ha subìto già molti danni, non sarà toccato. Capitolo scuola? Intendo dare uno stop alle scuole per 14 giorni, non toccheremo però la scuola dell’infanzia, stiamo valutando se dare possibilità ai sindaci di mantenerle aperte. L’ordinanza – ha concluso – la stiamo completando e sarà in vigore da mercoledì».