Toma: “La sanità deve essere principalmente pubblica”. “I surrogati hanno lavorato bene”

Lunga intervista con il governatore. “Covid? Cambierà il Piano nella fase 2”

Lunga intervista con il presidente della Regione Molise Donato Toma che fa il punto della situazione sia sotto il profilo sanitario, sia sotto quello politico.

“Scarabeo e Tedeschi? Ho eliminato la surroga, non i consiglieri, loro hanno lavorato bene. Ora siamo più coesi e compatti”. Poi sulla sanità: “Dopo questa emergenza dovrà cambiare necessariamente. Io penso che debba essere principalmente pubblica e le competenze devono tornare a Giunta e Consiglio regionale. Potenzieremo Agnone e rivedremo il piano emergenziale per questa fase 2. Intanto abbiamo raggiunto il plateau dell’epidemia in regione”.

L’INTERVISTA