Toma incontra il console Tracy Roberts-Pounds: “Rapporti solidi e di prospettiva”

L’incontro ufficiale di questo pomeriggio con il Presidente della Regione Donato Toma ha concluso il giro di visite in Molise del Console generale Usa a Napoli, Tracy Roberts-Pounds.

La diplomatica è stata ricevuta a palazzo Vitale dal Presidente Toma, con il quale ha tracciato il bilancio della due-giorni in Molise, prima regione italiana visitata da quando, tre mesi fa, ha assunto il nuovo importante incarico. “Ringrazio il Presidente Toma per la sua calorosa accoglienza – ha detto – In questa mia prima visita istituzionale in Molise ho sottolineato i forti legami familiari, culturali ed economici che gli Stati Uniti hanno con questa regione. Continueremo a collaborare su obiettivi a lungo termine partendo dalla crescita delle nostre economie”.

“I rapporti con gli Stati Uniti sono rapporti di amicizia e di fratellanza – ha detto il Presidente Toma – La visita del Console è stata particolarmente gradita, un incontro proficuo e utile a rafforzare un rapporto di reciproca vicinanza e ben radicato nella storia. Continueremo a scambiare le nostre impressioni su come migliorare le sinergie sotto il profilo economico, sociale e turistico”.

A conclusione della visita, il Presidente Toma ha omaggiato il Console generale Usa Tracy Roberts-Pounds con il libro su monumenti, scorci e natura del Molise, pubblicato da L’Orbicolare, e con una medaglia in bronzo che evoca la storia e i simboli del Molise. Il Console Usa ha ricambiato la cortesia con l’omaggio di un bellissimo libro fotografico che ritrae, sul palco o nel backstage, alcuni tra i più grandi jazzisti americani del Ventesimo secolo.