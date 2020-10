Sono otto le unità che arriveranno in forza al Molise e che saranno assunte dalla regione per il ‘contact tracing’, ovvero per ricostruire la catena dei contatti. A renderlo noto è stato il governatore Donato Toma che ha specificato che nella giornata di oggi, 24 ottobre 2020, uscirà il bando per reclutare i ‘cacciatori’ del virus fondamentali per rafforzare gli organici dei dipartimenti di Prevenzioni.