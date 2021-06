Toma: “Immunità di gregge entro luglio, questa estate attendiamo tanti turisti”

Entro luglio raggiungeremo l’immunità di gregge in Molise: è questo il Toma pensiero. Il governatore, però, per il momento invita alla prudenza. “Dal 28 toglieremo le mascherine, ma il mio consiglio è quello di conservarle laddove non c’è distanza di sicurezza, almeno fino a quando non raggiungeremo l’immunità di gregge. Al mare, ovviamente, staremo senza mascherina e quest’ano avremo molti più turisti perché il nostro Molise sarà ancora più accogliente. Grazie al lavoro che abbiamo fatto tutti oggi siamo una regione che può stare più tranquilla. Ero convinto che avremmo raggiunto l’immunità di gregge entro la fine di giugno, ma penso, con un margine di sicurezza che entro luglio ce la dovremo fare”.

