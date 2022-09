Toma: “Il problema dell’interruzione della radioterapia all’ospedale Gemelli Molise non esiste, non c’è e non ci sarà”

In un post pubblicato su Facebook il presidente Toma torna sulla questione del Gemelli Molise. “Il problema dell’interruzione della radioterapia all’ospedale Gemelli Molise non esiste, non c’è e non ci sarà. Lo voglio ripetere ancora una volta. La comunicazione deve essere precisa. A luglio abbiamo chiesto ai tecnici del Ministero di mettere fuori budget fondi utili per la struttura e aspettiamo presto risposte.Comunque sia, se non arrivassero (ma sarebbe grave) abbiamo già la soluzione. Per noi è una priorità”.