Toma: «Il mio stipendio è troppo basso», Andrea Greco avvia una raccolta fondi

Al termine della conferenza di fine anno, tenuta la mattina del 31 dicembre, il presidente Donato Toma, durante le interviste con la stampa, ha affermato che «il mio stipendio è troppo basso per le funzioni che esercito…». Dichiarazione che non è sfuggita al capogruppo in consiglio reginale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco che ha replicato con ironia, lanciando una raccolta fondi per aiutare il governatore.

«Toma lo ha detto davvero! Pensavo fosse uno scherzo, – ha commentato sui social Greco – invece ha avuto il coraggio di dirlo. Aiutiamolo!

Quando ho letto che il presidente della Regione Molise, in conferenza stampa di fine anno, ha detto: «Il mio stipendio è troppo basso per le funzioni che esercito, e quello delle opposizioni è troppo alto», pensavo che si trattasse di una fake news, di una balla, invece no.

Ho visto il video e l’ha detto davvero.

Sprezzante del pericolo e della più che annunciata figura di niente, si è lanciato in una esternazione realmente senza precedenti nella storia di questa regione.

Quindi, la prima notizia è che i 13.500 euro che spendono i molisani, ogni mese, solo per il suo stipendio non sono sufficienti, senza contare le centinaia di migliaia di euro per segreterie e altro. Il presidente Toma, invece di ascoltare le grida di dolore di una terra in cui il reddito pro capite scende sempre più in basso, rilancia come un cabarettista qualsiasi, dicendo che per il lavoro che svolge dovrebbe essere pagato di più.

La seconda notizia, altrettanto aberrante, è che il presidente della Regione Molise è l’unico, in tutta la regione, che non si è reso conto del fatto che i consiglieri del MoVimento 5 Stelle si sono tagliati volontariamente lo stipendio.

E forse non sa neppure che con i soldi accantonati in appena 6 mesi abbiamo comprato e donato all’Asrem una Sten, ovvero un’ambulanza per il trasporto neonatale, prima in Italia per livello di tecnologia.

Una spesa di circa 113.000 euro.

Da una parte c’è lui, il presidente Toma, che ha aumentato i costi della politica e che, senza rinunciare a nulla, ha il coraggio di dire che quei soldi non sono sufficienti.

Dall’altra ci siamo noi, che con il taglio dei nostri stipendi dei primi sei mesi abbiamo donato una STEN ai molisani.

Secondo voi chi vuole il bene di questa terra? Secondo voi è normale che Toma, il presidente di una Regione in ginocchio, dica cose del genere?

Se proprio non le bastano i soldi, presidente, possiamo avviare una raccolta fondi.

Io inizio con le mie 10 euro, lo stesso valore di queste dichiarazioni di fine anno, a voler essere generosi.

Mi aspetto le scuse come gruppo politico e come cittadino».