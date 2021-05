Toma e Tiberio aggrediti in pieno centro: setto nasale rotto per il consigliere finito in ospedale: “Frutto dell’odio”

E’ di una gravità assoluta quanto successo all’ora di pranzo di oggi, venerdì 14 maggio, in pieno centro a Campobasso. Un episodio mai verificatosi nella storia della politica e dell’amministrazione regionale. Il presidente della Regione Donato Toma e il suo collaboratore e consigliere Maurizio Tiberio sono stati aggrediti non solo verbalmente, ma anche fisicamente. Toma e Tiberio erano intenti a pranzare all’Osteria Ventotto, in via De Attellis. Improvvisamente due ragazzi (che non erano clienti del ristorante ma solo passanti, quindi all’esterno del locale), che potevano avere all’incirca 25 anni, hanno iniziato ad insultare il presidente Toma, con frasi che, ovviamente, preferiamo non riportare. Al che Maurizio Tiberio ha avvicinato uno dei due intimandogli di smetterla altrimenti avrebbe chiamato le Forze dell’Ordine per l’identificazione. Il ragazzo, per tutta risposta, gli ha rifilato una testata. Camicia piena di sangue e setto nasale rotto. I tanti testimoni presenti hanno immediatamente allertato le forze dell’Ordine che sono prontamente giunte sul posto. Hanno fermato e identificato i due ragazzi, uno dei quali intanto si era dato alla fuga, e raccolto le testimonianze dei presenti.

“Questo è il frutto del clima di odio che si è creato in questi mesi – ci ha riferito Tiberio – direttamente dal Pronto Soccorso del Cardarelli. Sono arrabbiato – ci ha detto in lacrime – non tanto per il dolore e per il setto nasale rotto – ma perché ormai l’odio e la violenza stanno pervadendo il Molise.”

“Eravamo seduti al ristorante – ci ha riferito il governatore Toma – quando due ragazzi che passavano in zona hanno iniziato ad insultarci. Il mio collaboratore rivolgendosi a loro ha detto di voler chiamare la Polizia e per tutta risposta ha ricevuto una testata. Sono giunti sul posto sia la Polizia, sia i Carabinieri e i ragazzi sono stati identificati. Ovviamente procederemo presso la Procura, mi dispiace per Maurizio che ha rimediato la rottura del setto nasale. Questo, purtroppo, è il frutto del clima d’odio che è presente sui social. Hanno continuato ad insultarci anche alla presenza della Polizia, ripetendo frasi che vengono riportate sui social dalla macchina del fango. E’ un episodio vergognoso”.

Al governatore Toma e al consigliere Tiberio la solidarietà da parte dell’intera redazione de Il Quotidiano del Molise per questo vile attacco.