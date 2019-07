Toma e “tenuta” della maggioranza, «decido io quando e se cambiare»

Il governatore della Regione Molise, Donato Toma, è tornato a parlare della situazione riguardante la “tenuta” della maggioranza in consiglio regionale. Lo ha fatto a Isernia a margine di un convegno. «Il consiglio regionale – ha detto il governatore Donato Toma – è slittato a venerdì pomeriggio perché avevo impegni già programmati nella Capitale (oggi sarà a Roma e incontrerà, tra gli altri, anche Giorgetti; Toma inoltre illustrerà sui tavoli romani anche la situazione sanità in regione) altrimenti sarebbe stato fissato come al solito per martedì.

Ho chiesto di partecipare al consiglio, per questo, come detto, ho sollecitato uno spostamento a venerdì. I consigli regionali – ha continuato Toma – sono sempre caldi, e io sono sempre tranquillo, non ho nulla da temere, su nulla. Piuttosto i molisani devono stare molto attenti a ciò che viene detto in consiglio e poi discernere le mistificazioni politiche dalla concretezza dei fatti e delle idee che si verranno a realizzare». Il governatore ha poi parlato anche della vicenda Mazzuto. «Mazzuto? La politica di giunta fa capo al presidente della giunta, oneri e onore; mi sono preso l’onere di nominare la giunta, mi prendo l’onore sulla scorta di quando di buono viene fatto dalla giunta. Deciderò io quando sarà il momento di cambiare la giunta e se sarà il momento di cambiare. Sono uno che ascolta – ha concluso Toma – mi piace ascoltare».