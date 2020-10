Toma: è necessario vaccinarsi contro l’influenza (VIDEO)

«Terapia intensiva al Cardarelli già separata con percorsi Covid dedicati»

Sulla campagna di vaccinazione è tornato a parlare il presidente della Regione Molise, Donato Toma: «In conferenza Regioni abbiamo stabilito che dalle regioni che hanno presentato eccedenze partissero dosi in direzione di quelle che invece sono in difetto. Il Molise è una di quelle in difetto e sono arrivate altre 24mila dosi di vaccini; altre 20mila arriveranno dalla Campania e dunque il dovremmo avere il minimo indispensabile per le nostre necessità. Lancerò la campagna di vaccinazione in diretta. Quest’anno – ha aggiunto – con la pandemia in atto, è importante vaccinarsi»