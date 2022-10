Toma e Florenzano al San Timoteo: “Potenzieremo l’ospedale. Emodinamica tornerà h24 entro l’anno”

Florenzano e Toma hanno fatto un sopralluogo al San Timoteo per salutare l’arrivo dei nuovi rinforzi alla Cardiologia.

Sono arrivati questa mattina, mercoledì 5 ottobre, in visita all’ospedale San Timoteo di Termoli il dg dell’Asrem, Oreste Florenzano e il commissario alla sanità nonché presidente della regione Molise, Donato Toma, per salutare l’arrivo dei tre nuovi cardiologi a disposizione del direttore del reparto, Bruno Castaldi, anch’egli di recente nomina. In forza anche nuovi infermieri e macchinari con la consegna, qualche giorno fa, di un ecografo dotato di sonda settoriale 3D che consente di studiare a fondo le valvulopatie cardiache e delle protesi valvolari. Acquisto inserito in un lotto di 11 apparecchiature ad alta tecnologia per l’intero territorio.

Una giornata importante per l’ospedale San Timoteo nonostante la mancanza di tecnici di laboratorio che ridurranno il servizio di Emodinamica che fino al 15 ottobre sarà attivo solamente di mattina dal lunedì al sabato.

“Questa giornata serve anche per rimarcare il lungo lavoro svolto -ha spiegato ai microfoni Oreste Florenzano- tutti questi rinforzi alla Cardiologia ci consentiranno, con l’addestramento degli infermieri, di risalire la china”.

“C’è la speranza di rivedere un ritorno in sicurezza di un reparto salvavita come quello di Emodinamica -ha spiegato Toma che ha aggiunto- abbiamo l’obiettivo di riportare Termoli ad un h24 entro la fine di quest’anno. Abbiamo chiesto a Roma di mantenere tutte le postazioni di Emodinamica in regione e dunque potenzieremo Termoli”.

Parlando del nuovo piano operativo sanitario 2022-2024 Toma ha dichiarato che nessuno degli ospedali della regione subirà tagli “Però ci sarà una riorganizzazione complessiva”. A proposito del Punto nascita del San Timoteo ha rimarcato che c’è stato un sollecito lo scorso 27 settembre per la chiusura. “Stiamo ragionando con un provvedimento che passerà per la chiusura del punto nascita e per l’organizzazione di un nuovo percorso dello stesso, inserendolo in una rete di confine”.